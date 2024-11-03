شكرا لقرائتكم خبر عن كان حلمها تبقي راهبة.. آن هاثاواي تتحدث عن حلم الطفولة علي غلاف فوج "صور" والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت النجمة العالمية آن هاثاواي، غلاف مجلة فوج الفرنسية، في عددها الجديد، حيث أبهرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، الجميع في عدد نوفمبر الجاري، الذي أصبح متاحًا في أكشاك بيع الصحف وعلى الإنترنت.

في إعلان تشويقي على إنستجرام من المقابلة، تحدثت نجمة Devil Wears Prada عن صورتها الذاتية الأكثر ثقة وجاذبية في الأربعينيات من عمرها، وكيف يتناقض ذلك مع أحلام طفولتها في أن تصبح راهبة.

وقالت آن "في سن الأربعين تقريبًا، أرى نفسي بشكل مختلف، وأحب التعرف على جوانب جديدة من نفسي، والآن أنا بعيدة كل البعد عن الراهبة التي حلمت بأن أصبح عليها وأنا فتاة صغيرة"، وتابعت: "من بين مميزات العمل كممثلة أنك لا تحتاجين أبدًا إلى تقييد هويتك، أشعر بأنني مرنة وأتطور باستمرار، وأحب استكشاف من أنا".

وكانت النجمة، التي نشأت كاثوليكية، قد تحدثت سابقًا عن رغبتها في أن تصبح راهبة في مقابلة عام 2011 مع صحيفة الإندبندنت، وأضافت "عندما كنت أصغر سناً، فكرت في أن أصبح راهبة لفترة من الوقت.. لكن لا نعرف الأمر عندما نكبر سنكون مختلفين كثيرًا، لكنني أردت بالفعل أن أكون ممثلة قبل أن أرغب في أن أصبح راهبة.. لقد كانت الراهبة أكثر من مجرد شيء جانبي".

وفي جزء آخر من مقابلتها مع مجلة Vogue، تحدثت الفنانة الجميلة أيضًا عن دورها الأيقوني في فيلم The Devil Wears Prada لعام 2006، حيث لعبت دور آندي ساكس، المساعدة الشابة لميراندا بريستلي، التي لعبت دورها ميريل ستريب، رئيسة تحرير مجلة للموضة.

وقالت آن هاثاواي: "اليوم، يجسد فيلم The Devil Wears Prada شيئًا أعظم مما كان عليه عندما عُرض لأول مرة، لم أتخيل أبدًا أنني سألعب يومًا ما دورًا سيصبح كلاسيكيًا".

وأضافت: "أعتقد أنه قبل فيلم The Devil Wears Prada، لم أكن أفهم أن الموضة تشبه الأسرة، وبفضل دور آندي ساكس، تمكنت من مقابلتهم والتعرف عليهم، وبالتالي أحببتهم".

وظهرت آن هاثاواي، على الغلاف - الذي التقطته عدسة كوينتين دي بري - بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أسود من تصميم فيرساتشي، ومجوهرات من بولغاري، وكان شعرها البني مصففًا بشكل مستقيم.

وفي صورة أخرى مثيرة بالأبيض والأسود، ظهرت النجمة وهي ترتدي حمالة صدر تحت قميص أسود من تصميم لويس فيتون، وكان هناك أيضًا صورة للنجمة العالمية "آن" وهي ترتدي فستانًا معدنيًا من تصميم فيرساتشي والذي كان يبرز شكلها المثير.

وتستمر إطلالة فيرساتشي مع فستان أحمر ساخن بأكمام طويلة يحمل دبوس الأمان الشهير للعلامة التجارية، كما ظهرت مرتدية فستانًا أسودًا شفافًا إلى حد ما من تصميم فندي، بالإضافة إلى بدلة فندي باللون الكريمي.

وفي صورة أخرى، ظهرت آن هاثاواي، مرتدية فستانًا معدنيًا بلا أكمام من تصميم Balenciaga، حيث ظهرت وهي تتظاهر في موقف للسيارات، وفي صورة أخرى لها على سطح المبنى، ظهرت وهي ترتدي قميصًا من تصميم فيرساتشي، وبنطلونًا من تصميم ديكييس، وأحذية من تصميم جوتشي.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن موقع Variety نشر - فى وقت سابق - خبر سار مؤخراً لكافة محبى فيلم The Devil Wears Prada الذى سبق وعرض قبل 18 عام محققاً وقتها إيرادات تخطت الـ 300 مليون دولار، وذلك بعدما أعلن الموقع الشهير عن نية القائمين على الفيلم فى العمل على جزء ثان منه عبر مفاوضات مع أبطال الفيلم، وهم ميريل ستريب بالإضافة إلى الممثلة آن هاثاواى، على أن تدور قصة الجزء الثانى من الفيلم حول ميريل ستريب وفقاً لما أكده التقرير المنشور مؤخرًا.

من ناحية أخرى، حصلت ميريل ستريب، فى شهر مايو من العام الجارى 2024، على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، وخلال جلستها بالمهرجان تحدثت اسطورة التمثيل الحائزة على جائزة الأوسكارعن ممثلات هوليود، اللاتي ينتجن الأفلام بأنفسهن أيضًا، وفقًا لنتائج مجلة People.

وأشادت الممثلة البالغة من العمر 74 عامًا بممثلات مثل زندايا وسيدني سويني، اللتين أنتجا أفلامًا مثل Challengers وAnyone But You، قائلة: "هناك الكثير من النساء اللاتي ينتجن لأنفسهن وأنا في رهبة شديدة من هن مثل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان وناتالي بورتمان. وذكرت أيضًا أن كل شخص لديه شركة إنتاج خاصة به.

وقالت ميريل مازحة: "لدي شركة انتاج صغيرة، لكنني لم أرغب أبدًا في تلقي مكالمات هاتفية بعد الساعة السابعة ليلاً.. لذا، لم أفعل ذلك أبداً.. أنا في رهبة من الناس الذين يفعلون ذلك".

وتسلمت ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي في حفل افتتاح الدورة الـ77 من المهرجان، تقديرا لمشوارها وتاريخها السينمائي.