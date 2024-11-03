شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة حسناء الشاشة الفنانة مريم فخر الدين، التي تركت خلفها عددًا من الأعمال الفنية المهمة وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، فهى صاحبة التاريخ الفني الطول والملامح الجذابة.

الراحلة مريم فخر الدين حصلت على البكالوريا من المدرسة الألمانية ولم يكن التمثيل هو حلمها، إلا أنها اقتحمت العمل الفنى عقب فوزها من قبل مجلة إيماج الفرنسية بجائزة أجمل وجه، مما أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائية عام 1951م تحت عنوان ليلة غرام .





اشتهرت في الخمسينيات والستينيات في السينما بأدوارالفتاة الرقيقة العاطفية، حتى أصبحت رمزًا للرومانسية، ولكنها نجحت في تنوع أدوارها لتخرج من هذه الشخصية النمطية التي برعت في أدائها في مطلع السبعينات .

وتعتبر مريم فخر الدين أحد أكثر بنات جيلها من حيث الإنتاج الفني، بل ويعتبرها النقاد صاحبة الرقم القياسى فى عدد البطولات بعدما قامت بالمشاركة في نحو 200 عمل فني، وهو رقم لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية حتى الآن، هذا فضلا عن قيامها بإنتاج أيضا 9 أفلام.

والأفلام التى أنتجتها هى: (رنة الخلخال) عام 1955 و(رحلة غرامية) و(أنا وقلبى) عام 1957 بجانب أشهر أفلامها التي نذكر منها (الأرض الطيبة) عام 1954 و(رد قلبي) عام 1957 و(حكاية حب) عام 1959 و(البنات والصيف) عام 1960 و(القصر الملعون) عام 1962 و(الأيدي الناعمة) عام 1963 و(طائر الليل الحزين) عام 1977 و(شفاه لا تعرف الكذب) عام 1980 و(زيارة سرية) عام 1981 و(بصمات فوق الماء) عام 1985 و(احذروا هذه المرأة) عام 1991 و(النوم في العسل) عام 1996.



وتوفيت زى النهارده في 3 نوفمبر 2014 وكانت قد تزوجت للمرة الأولى عام 1952م من المخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه ابنتها إيمان، وانفصلا في 1960، ثم تزوجت الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، وبعد 4 سنوات انفصلا، وفى 1968 تزوجت المطرب السورى فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً وانفصلا، وتزوجت من شريف الفضالى ليكون زوجها الرابع، وانتهى هذا الزواج أيضاً بالطلاق.