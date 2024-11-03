مارغوت روبي بطلة فيلم باربي تستقبل طفلها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - رحبت الممثلة ومنتجة الأفلام مارغوت روبي بطفلها الأول من زوجها توم أكيرلي، حيث أخبر مصدر مجلة People أن ممثلة فيلم باربي Barbie، البالغة من العمر 34 عاماً، رُزقت بمولودها الأول، وهو صبي، بينما لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى؛ فيما يخص اسم المولود أو تاريخ ميلاده فعلياً.

انتشار خبر حمل مارغوت روبي

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في يوليو الماضي، أكد العديد من المصادر لموقع PEOPLE أن مارغوت روبي حامل في طفلها الأول، بينما لم يُصدِر أي من الزوجين بياناً يؤكد الخبر.

وقد حصل موقع Daily Mail على مجموعة من الصور، يمكن من خلالها رؤية ممثلة باربي وهي تعرض بطنها الصغير. وقد بدت الممثلة التي حصلت على 3 ترشيحات للأوسكار في حالة معنوية مرتفعة؛ عندما كشفت عن بطنها أثناء ركوبها على متن قارب خلال عطلة في بحيرة كومو مع زوجها.

وفي بطولة ويمبلدون، التي أُقيمت في يوليو الماضي، كان الظهور الأول لـ مارغوت روبي بعلامات الحمل، حيث كانت هي وزوجها توم أكيرلي من بين مشاهدي المباراة التي جمعت ما بين كارلوس الكاراز ودانييل ميدفيديف.

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مارغوت روبي وتوم أكيرلي من الصداقة للزواج

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الصداقة هي الإطار الذي كان يحكم علاقة مارغوت روبي بزوجها توم أكيرلي، فقد التقيا لأول مرة في عام 2013 في موقع تصوير فيلم الدراما عن الحرب العالمية الثانية Suite Française، حيث كان يعمل أكيرلي كمساعد مخرج، بينما كانت روبي ممثلة.

أصبحا صديقين في البداية، وعملا معاً في شركة الإنتاج LuckyChap -التي أنتجت الشركة العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وكلها من بطولة روبي- وذلك ضمن فريق إنتاج مكون من أربعة أشخاص، يضم أيضاً صديقة طفولة روبي؛ صوفيا كير، وجوسي ماكنمارا.

وفي ديسمبر لعام 2016، تم الزواج في حفل خاص بأستراليا، بدون الإعلان عن خطوبة. ومنذ زواجهما، يتمتعان بالخصوصية إلى حدٍ كبير بشأن حياتهما الشخصية، على الرغم من خروجهما في بعض الأحداث الأخيرة معاً.

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