جينيفر غيتس ترحب بمولودتها الثانية.. تعرفوا إلى اسمها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يوماً بعد يوم تتوسع الأسرة الصغيرة التي كونها الزوجان جينيفر غيتس- ابنة الملياردير بيل غيتس- وزوجها نائل نصَّار، حيث تشكلت نواة الأسرة بزواجهما في أكتوبر عام 2021، ثم استقبالهما ابنتهما الأولى ليلى، وحملها الثاني، والآن شملت الأسرة عضواً جديداً باستقبالهما ثاني أطفالهما.

جينيفر غيتس تشارك خبر ولادتها الثانية

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استقبلت جينيفر غيتس، البالغة من العمر 28 عاماً، ابنتها الثانية، من خلال مشاركة الخبر عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث شاركت صورة للمولودة الجديدة نائمة في سرير في غرفة نومها، بينما كانت أختها الكبرى ليلى تراقبها.

وفي تعليقها على الصورة، كشفت جينيفر عن اسم ابنتها الجديدة، بالإضافة إلى التاريخ المميز لوصولها، إذ كتبت: "أقدم لكم ميا، التي ولدت في الذكرى الثالثة لزواجنا"، مضيفة: "أفضل هدية يمكن أن نطلبها". وقد تزوجت جينيفر ونصَّار في 16 أكتوبر عام 2021.

جينيفر غيتس تعلن عن حملها الثاني

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بصورة جمعتها بابنتها الصغيرة ليلى، شاركت جينيفر غيتس -التي ظهرت بالصورة ببطن منتفخ- خبر حملها الثاني، وعلقت على الصورة قائلة: "ليلى، تمت ترقيتها إلى الأخت الكبرى".

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ومن جانبه، شارك نائل نصار صورة تجمعه بزوجته الحامل، بينما يظهر مرتدياً زي الفروسية، وكتب معلقاً: "الطفل رقم 2 يدخل الدردشة".

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جينيفر غيتس ترحب بمولودتها الأولى

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رحبت ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، بطفلتها الأولى؛ ليلى، من خلال مشاركة الأخبار السعيدة عبر حسابها الخاص على إنستغرام، بصورة لها وزوجها، يرفعان المولودة الجديدة دون الكشف عن وجهها. وكتبت في التسمية التوضيحية: "إرسال الحب من عائلتنا الصغيرة الصحية". هذا ولم تشارك غيتس اسم الطفلة حينها.

وشارك بيل غيتس نفس الصورة في قصص إنستغرام الخاصة به وكتب: "تهانينا جين ونايل. أنا فخور جداً"، بينما أعربت الجدة ميليندا عن سعادتها، من خلال كتابة تعليق على مشاركة ابنتها، قائلة: "مرحباً بكِ في العالم. قلبي يفيض".

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