ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السوري سامو زين حفلًا لتخرج طلاب في مصر.

ويعتبر هذا أول حفل لسامو زين بعد أزمته الصحية، وزين كان قد نشر عبر حسابه الرسمي، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة.

وظهر زين بنحافة مفرطة في البوستر الدعائي للأغنية، في أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكانت سلمى صلاح، مديرة أعمال سامو قد نشرت عبر حسابها الرسمي، الشهر الماضي، منشور أعلنت فيه عن تعرضه لأزمة صحية وكتبت فيه: "شكرا جميعا على اهتمامكم، سامو الحمد لله خرج من المستشفى وهو الآن في فترة الراحة، ربنا يحفظكم جميعا".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته الصحية .. سامو زين يحيي أول حفل له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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