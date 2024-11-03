أنابيلا هلال تقدم حفل ختام مهرجان الجونة بفستان شديد الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وكان حضور أنابيلا هلال شديد الأناقة بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتكاملت إطلالة هلال مع باقي التفاصيل التي اعتمدتها.

هلال نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للإطلالة، ولقطات خلال تقدبم الحفل، وكتبت تعليقاً أثنت فيه على فريق العمل الذي اهتم بإطلالتها وكتبت أيضاً تعليقاً:"يا له من شعور لا يصدق أن تكون جزءًا من واحدة من أهم الليالي التي تقدر السينما والفنون والثقافة. يشرفني حقا".

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