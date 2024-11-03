- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلاً في كندا تضمن حضوراً عربياً وتحديداً مصرياً لا يستهان به، مما دفعه لتوجيه رسالة لهم حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حفلة كندا بجد كانت رائعة، جمهور عربي في كل بلد من عالمنا الغربي وتحديدًا مصر أم الدنيا، شكرًا على نجاح الحفل".
وكان قد نشر صبري مجموعة من الصور له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو في كندا.
وقد أحيا مجموعة من الحفلات في كندا، وأيضاً في الولايات المتحدة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يحيي حفلاً في كندا ويوجه هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.