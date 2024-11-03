رامي صبري يحيي حفلاً في كندا ويوجه هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلاً في كندا تضمن حضوراً عربياً وتحديداً مصرياً لا يستهان به، مما دفعه لتوجيه رسالة لهم حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حفلة كندا بجد كانت رائعة، جمهور عربي في كل بلد من عالمنا الغربي وتحديدًا مصر أم الدنيا، شكرًا على نجاح الحفل".



وكان قد نشر صبري مجموعة من الصور له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو في كندا.

وقد أحيا مجموعة من الحفلات في كندا، وأيضاً في الولايات المتحدة الأميركية.