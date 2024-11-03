شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نور تشارك مصطفى شعبان للمرة الثالثة في مسلسل "حكيم باشا" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة سارة نور في مسلسل حكيم باشا المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل ويخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى.

وتعد المرة الثالثة التي تشارك سارة نور مصطفى شعبان بعد تعاونهم سويًا في العام الماضى بمسلسل المعلم، كما شاركته أيضًا في مسلسل أبو البنات.



سارة نور

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



سارة نور

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

