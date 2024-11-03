شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات الأفلام الأجنبية في آخر عطلة محليًا.. Venom يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد كبير من الأعمال الأجنبية في شباك التذاكر المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وبالتزامن مع احتفالات الهالوين، تكون صالات السينمات هي الملاذ الأول لعشاق السينما للاحتفال بتلك التقاليد ومشاهدة الأعمال الأقرب لتلك المناسبة.

وكشفت صحيفة deadline، عن إيرادات ابرز 5 أفلام أجنبية داخل شباك التذاكر المحلية حتى يوم الجمعة الماضية وجاءت كالآتي:

مخطط الأسبوع والهالوين:

1- فيلم Venom: The Last Dance حقق 63.9 مليون دولار في الأسبوع الأول محلياً منهم 2.8 يوم الخميس في 4.131 دور عرض، بزيادة +12% عن الأسبوع الماضي.

2- فيلم Smile 2 حقق 14.6 مليون دولار في الأسبوع الثاني منهم 1.7 مليون دولار يوم الخميس في 3.624 صالة عرض، بزيادة +78% عن الأسبوع الماضي.

3- فيلم Conclave حقق 767 ألف دولار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في 1753 صالة عرض محلياً في الأسبوع الأول.

4- فيلم The Wild Robot حقق 9.1 مليون دولار محلياً منهم 535 الف دولار يوم الخميس الماضي في 3427 صالة عرض.

5- فيلم Terrifier 3 حقق 7.6 مليون دولار محلياً في نهاية عطلة الأسبوع الثالث منهم 1.1 مليون دولار يوم الخميس فقط في الأسبوع الثالث من عرضه في 2751 صالة عرض.