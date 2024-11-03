جائزتان لفيلم أثر الأشباح في مهرجان الجونة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، فوز فيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بجائزتين في عرضه الأول بالعالم العربي، وهما جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة 50 ألف دولار أميركي، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم الممثل التونسي آدم بيسا، وهذا بحضور المخرج جوناثان ميليت.



تعليقًا على الجائزة، قال المخرج ميليت "شكرًا لطاقم العمل والممثلين من مختلف أنحاء العالم العربي. شكرًا للجنة التحكيم؛ فهذا يعني الكثير بالنسبة لنا، وشكرًا للمهرجان على هذا الاختيار الرائع، شكرًا لجميع الناس الذين قابلناها هنا، لقد تلقينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية والمفعمة بالمشاعر والنقاشات الطويلة بعد عرض الفيلم، يعني لنا كثيرًا أن يُعرض الفيلم بمهرجان الجونة. شكرًا كثيرًا".

وفي خطابه لتسلّم الجائزة قدم الممثل آدم بيسا شكره الخاص لطاقم عمل الفيلم، بالإضافة إلى لجنة التحكيم والمهرجان.

عرضه العالمي الأول، افتتح أثر الأشباح قسم أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يصطدم الماضي بالحاضر وتُستكشف موضوعات العدالة والخلاص. تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري. تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.

وشارك الفيلم في مهرجاني سيدني وملبورن السينمائيين الدوليين، والفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج.

جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية منها فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له أخذ عنه جائزة منظمة فيزو لأفضل سيناريو فيلم روائي بمهرجان أنجرس الأوروبي للفيلم الأول.