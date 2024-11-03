قاسم إسطنبولي يفوز بهذه الجائزة في مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح

ميرنا وليد - بيروت - نظمت شعبة المسرح المعاصر الدورة الرابعة من "مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح" في نسخته لعام 2024، بحضور محلي وعربي كبير، وفاز مؤسس المسرح الوطني اللبناني، المخرج والممثل قاسم إسطنبولي، بجائزة أفضل ممثل في مسابقة العروض المسرحية عن مسرحية "قوم يابا".



المسرحية من تأليف الفلسطيني سلمان ناطور، وتصميم السينوغرافيا من إعداد آنا سندريرو ألفريز، وقدم إسطنبولي من خلال العمل ببعد إنساني عرضاً مونودرامياً عبر سلسلة من الحكايات الموثقة على ألسنة أشخاص فلسطينيين من أجيال مختلفة.

على هامش المهرجان، رأى إسطنبولي أن "المسرح هو بالفعل قضية ورسالة، فهو ليس مجرد وسيلة للتسلية أو الترفيه، بل يُعد منصة فعّالة لإيصال الأفكار والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية." وأضاف: "منذ نشأته، كان المسرح وسيطاً حيوياً للتعبير عن مشاعر الشعوب وطموحاتهم ومعاناتهم، وأداةً لنقل القصص التي تعكس واقع المجتمعات، ما يجعله قادراً على إحداث تغيير حقيقي في الوعي الجمعي."

وختم إسطنبولي بالقول: "إن المسرح، حين ينطلق من مبدأ القضية والرسالة، يُمسي عملاً يتجاوز حدود خشبة المسرح إلى قلوب الناس وعقولهم، ويصبح قوةً فعّالة للتغيير الاجتماعي وتجربة جماعية تجمع الناس حول قضايا مشتركة وأحلام واحدة" .