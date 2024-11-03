أسماء جلال بالـ "Hot Short" وحقيبتها سعرها باهظ

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أسماء جلال، بجلسة نقاش لأحدث أفلامها "الفستان الأبيض"، الذي عُرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت أسماء في الجلسة بإطلالة كاجوال، إذ اختارت توب باللون البيج، جاءت بدون أكمام أو حمالات، ومزينة بورود بيضاء، من العلامة التجارية "Iliana”، يصل سعر التوب إلى 226 دولار تقريباً، ونسقت معها "Hot Short” من الصوف، من العلامة نفسها.

وأكملت أسماء إطلالتها بحقيبة يد من دار Loewe، يصل سعرها إلى 1252 دولار.

وتركت أسماء شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجًا بألوان برونزية أبرزت ملامح وجهها.

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