صورة رومانسية جديدة لـ سيريناي ساريكايا برفقة حبيبها مارت ديمير

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور الرومانسية الجديدة لها مع حبيبها مارت ديمير.

وأرفقت سيريناي الصور بتعليق كتبت فيه: "fifty shades of me”.

وظهرت في الصور اللحظات الجميلة التي يقضيها الثنائي معًا، ما يعكس روح الحب والانسجام بينهما، ويؤكد أنهما يتوجهان نحو خطوات أكثر جدية في علاقتهما.

وتحظى علاقة الثنائي باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية والعالمية، ويعبر الحبيبان عن حبهما، من دون أي تردد، وما يضيف طابعًا إيجابيًا على علاقتهما هو دعم والدة مارت لهما.

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