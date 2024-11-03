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صورة رومانسية جديدة لـ سيريناي ساريكايا برفقة حبيبها مارت ديمير

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور الرومانسية الجديدة لها مع حبيبها مارت ديمير.


وأرفقت سيريناي الصور بتعليق كتبت فيه: "fifty shades of me”.
وظهرت في الصور اللحظات الجميلة التي يقضيها الثنائي معًا، ما يعكس روح الحب والانسجام بينهما، ويؤكد أنهما يتوجهان نحو خطوات أكثر جدية في علاقتهما.
وتحظى علاقة الثنائي باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية والعالمية، ويعبر الحبيبان عن حبهما، من دون أي تردد، وما يضيف طابعًا إيجابيًا على علاقتهما هو دعم والدة مارت لهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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