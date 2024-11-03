شكرا لقرائتكم خبر عن إيدي ميرفي يلعب دور جورج كلينتون في فيلم وثائقي بتوقيع مخرج Dreamgirls والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجم العالمي إيدي ميرفي، دور نائب الرئيس الأمريكي جورج كلينتنون في فيلم سيرة ذاتية بعنوان Dreamgirls وسيكون من إخراج بيل كوندون، وسيكون عملية الإنتاج لصالح استوديوهات أمازون.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإنه من المقرر أن يلعب الممثل الكوميدي دور زعيم البرلمان جورج كلينتون في فيلم سيرة ذاتية من إخراج بيل كوندون لصالح استوديوهات أمازون إم جي إم، ويتم كتابة السيناريو الأنل بتوقيع فيرجيل ويليامز، وسيكون مقتبس من مسودة أصلية كتبها ماكس فيرنر، بدأ المشروع من قبل كاثرين ديفيس، وهي من أشد المعجبين بجورج كلينتون، والتي جلبت الفكرة إلى ميرفي.

أخرج كوندون سابقًا فيلم Dreamgirls لعام 2006، والذي نال ترشيحًا لجائزة الأوسكار وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد، ومن المقرر ان يتم إنتاج الفيلم بواسطة ميرفي عبر شركة Eddie Murphy Productions، وجون ديفيس عبر Davis Entertainment، وديفيس وجريج يولين.

وعلى سياق أخر، سبق وكشف الممثل إيدي ميرفي، أنه لا يريد إقامة جنازة، وذلك بعد أن مازح الناس بمطالبتهم تشغيل موسيقى فيلم Beverly Hills Cop أثناء توديعه، لجعل الناس "يبتسمون".

إيدي ميرفي أعاد تمثيل نسخته الخاصة من الأغنية، مشيرًا إلى أنه يجب تشغيلها أثناء دفنه، وقال، "إنها مجرد مزحة، لأنني لن أقيم جنازة أبدًا". وأضاف ميرفي، "أعني أنني سأموت مثل أي شخص آخر، لكن أحبائي يعرفون.. لا يوجد جنازة.. فقط دعوني أرحل بهدوء".