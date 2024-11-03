شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم علي الحجار يوم 27 شهر نوفمبر الجارى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره.

وقدم مؤخرًا النجم علي الحجار خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية أغنية "تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، كما قدم أغانيه منها "ماتمنعوش الصادقين" و"من غير ما تتكلمي" و"لما الشتا يدق البيبان"، بقيادة المايسترو أحمد فرج.

كما قدم الحجار خلال حفله الذي رفع شعار كامل العدد أغاني "في قلب الليل" و"مسألة مبدأ" و"تجيش نعيش" و"عارفة".

وحرص النجم على الحجار على تقديم باقة من أغانيه خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدم أغانى "يا عم آدم" و"على قد ما حبينا" و"يا طالع الشجرة" و"الزين والزينة" و"الليل وآخره"، و"انتي معايا على الدنيا" و"زى الهوا".

وقدم النجم علي الحجار أغنية "طاير يا هوا" للراحل محمد رشدي خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.