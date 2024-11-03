شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي ومحمود قابيل وإنجي وجدان في عزاء الراحل حسن يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة ريم البارودي والفنان محمود قابيل، والفنانة إنجي وجدان، والإعلامي محمد الغيطي على تقديم واجب العزاء، في الراحل حسن يوسف، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

كما حرصت النجمة يسرا والنجمة رانيا فريد شوقي والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والنجمة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على تقديم واجب العزاء .

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين.

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل حسن يوسف، قال:" احترفت التمثيل مبكرا وأنا في سنة تانية بمعهد فنون مسرحية وقبل ما اتخرج كنت عضو في المسرح القومى منتسب حتى احصل على الدبلوم واتعين وفى نفس الوقت شاركت في فيلم أنا حرة والمخرج صلاح أبو سيف اكتشفنى وأنا على مسرح الأوبرا أقدم إحدى المسرحيات على المسرح القومى، لذلك احترفت التمثيل مبكرا وقدمت العديد والعديد من الأفلام والمسرحيات"



الفنان محمود قابيل



تقديم واجب العزاء فى الراحل حسن يوسف



ريم البارودى



شمس الباردوى زوجة الراحل حسن يوسف