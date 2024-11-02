شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شمس البارودي لتلقي عزاء زوجها الراحل حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل الفنانة المعتزلة شمس البارودي لمسجد عمر مكرم، لتلقي عزاء زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، كما حرص كذلك على الحضور كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والنجمة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، لتقديم واجب العزاء.

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين.

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل حسن يوسف، قال:" احترفت التمثيل مبكرا وأنا في سنة تانية بمعهد فنون مسرحية وقبل ما اتخرج كنت عضو في المسرح القومى منتسب حتى احصل على الدبلوم واتعين وفى نفس الوقت شاركت في فيلم أنا حرة والمخرج صلاح أبو سيف اكتشفنى وأنا على مسرح الأوبرا أقدم إحدى المسرحيات على المسرح القومى، لذلك احترفت التمثيل مبكرا وقدمت العديد والعديد من الأفلام والمسرحيات"