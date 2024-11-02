شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "آل شنب" يقترب من مليون جنيه إيرادات بالسينمات المختلفة بعد يومين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "آل شنب" أمس الجمعة إيرادات بلغت 574 ألفًا و536 جنيهًا، في ثاني أيامه بالسينمات المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين طرح 988 ألفًا و427 جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

وشارك فيلم "آل شنب" في عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي أقيمت العام الماضي.