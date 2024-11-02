شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيي حفلين في أمريكا.. اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم رامى صبرى اليوم السبت حفلاً غنائيًا في نيويورك، وغدًا الأحد حفل في واشنطن، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويحمل عددًا من المفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل تيتا زوزو حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتعاون مؤخرًا رامي صبرى في ألبومه الجديد الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عددًا من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.