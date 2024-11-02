ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة

استرجعت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما، عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

شاركت ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها ذكرياتها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي تُوفيت يوم 5 ديسمبر عام 2023، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما، عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "أتمنى العودة إلى هذه الأيام الجميلة. أفتقدكِ كثيراً يا أمي".

ناهد السباعي تنتظر "نقطة سودا"

تنتظر الفنانة ناهد السباعي مسلسل "نقطة سودا"، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر الجاري؛ إذ يجمع العمل عدداً من النجوم، على رأسهم: أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، هدى الإتربي، أحمد عزمي وعدد من الفنانين الشباب. وهو من إخراج محمد أسامة، وتأليف أمين جمال.

ومع بدء العد التنازلي لعرضه، بدأت منصة "شاهد" عبْر حسابها على "إنستغرام" في الترويج للمسلسل، من خلال نشر البوستر الرسمي له، والذي ظهر في مقدمته بطل العمل أحمد فهمي وهو جالس على كرسي، ومن خلفه من الناحيتين اليمين واليسار أحمد مجدي وناهد السباعي.

وتَبيّن من التعليق المرفق بالبوستر، أن المُشاهد سيكون على موعد لرؤية وجبة درامية دسمة مليئة بالأحداث المشوّقة: "دراما وتشويق يحبس الأنفاس، من داخل جدران إمبراطورية السيوفي".

كما تستأنف تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "بنات الباشا" المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي. سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل. ويشاركها في بطولته: زينة، صابرين، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم حول طرح عدد من قضايا المرأة؛ حيث تتعرض كلّ شخصية من الشخصيات للمعاناة لأسباب مختلفة.

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