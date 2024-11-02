شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن عن قوام لجنة مشاهدة واختيار عروضه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن قوام لجنة المشاهدة واختيار العروض المسرحية المشاركة في دورته الثانية، المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي.

وتكونت لجنة المشاهدة واختيار العروض من: الدكتورة داليا همام، المخرج محمد محمود، والكاتب مجدي محفوظ، وقد انتهت اللجنة من أعمالها بعدما شاهدت اللجنة ما يقرب من 84 عرضًا مسرحيًا، وتم اختيار 23 عرض للمشاركة بالدورة الثانية من المهرجان.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.