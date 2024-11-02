شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمي يشارك فى مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان أحمد عزمى إلى مسلسل ظلم المصطبة بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل ومن إخراج هاني خليفة وقصة ومعالجة أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء.



ونشر أحمد عزمي صورة للسيناريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق: "اللهم بارك لنا ووفقنا اللهم ارزقنا القبول وأهدنا لما فيه خير".





ويقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة" الذى يجمع إياد نصار وفتحى عبد الوهاب وريهام عبد الغفور فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

وكان أحمد عزمي قد نشر صورة تجمعه بعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلقا عليها: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعه وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وأضاف، "كل الشكر والتقدير للشركه المتحده هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الاوسط وللدور العظيم الذي تقوم به، التقيت اليوم بالاستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركه المتحده وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم باذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي احلي، اللهم لك الحمد".

وكان الفنان أحمد عزمي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم علي مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركه المتحده والانضمام الي ركب الدراما في مصرنا الحبيبه".

وتابع: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر امامي ولا اعلم كيف سأعينه علي مواجهة صعوبات الحياه وانا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا املك مهنة اخري واخشي من الموت كمدا وحزنا، هذا طلب ورجاء لاحد اهم واكبر المؤسسات المصريه والتي تعلي من قيمة التسامح واعطاء الفرص للشباب ..وفقكم الله الي ما فيه خير امتنا وشكرا"