ميرنا وليد - بيروت - تم اختيار الممثلة الفرنسية كاثرين دونوف لرئاسة حفل توزيع جوائز سيزار الخمسين، المعادل لجوائز الأوسكار في فرنسا. وسيقام الحفل في 28 شباط/فبراير 2025 على مسرح أولمبيا في باريس.

"من أفضل من ممثلة استثنائية للاحتفال بالذكرى الخمسين لحفل سيزار؟"، أوردت جوائز سيزار في بيان صحفين ووُصفت دونوف في البيان بأنها جوهرة الفن السابع.

وتتولى دونوف منصب الرئيس الفخري للحدث السنوي خلفا للممثلة والمخرجة الفرنسية فاليري لوميرسييه.

إنها المرة الثانية التي تقدم دونوف الحفل فكانت المرة الأولى لها في عام 1983.

لعبت الممثلة البالغة من العمر 80 عامًا دور البطولة في أكثر من 140 فيلمًا، وهي إحدى أساطير السينما الفرنسية، وليست غريبة على حفلات توزيع الجوائز حيث فازت بنفسها بالعديد من الألقاب المرموقة خلال مسيرتها الطويلة.

كانت هذه تفاصيل خبر كاثرين دونوف تقدم الدورة الخمسين لجوائز سيزار للسينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.