شمس البارودي توجّه رسالة مؤثّرة لزوجها الرّاحل حسن يوسف “الفراق صعب”

عبّرت الممثّلة المصريّة المعتزلة، شمس البارودي، عن حزنها لرحيل زوجها الممثّل، حسن يوسف، منذ أيّام قليلة.

في هذا السّياق، كتبت شمس البارودي، عبر “فايسبوك”، تعليقًا جاء فيه: “أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه، وعزائي أنّها دنيا فانية سنتركها حتمًا، كلّ في ميعاده وحياتنا الحقيقيّة هناك ولقاؤنا بالأحبّة بإذن الله تعالى في جنّات النّعيم.”

وأضافت “حقًا إنّ الفراق صعب بعد اثنين وخمسين عامًا بعشرة رجل مُحبّ حنون طيّب كريم، زوج وحبيب وعاشق يحتويني وأنا في السادسة والعشرين من عمري في حين كان هو في الثّامنة والثّلاثين، أي كان أنضج مني عقلًا وخبرة فيغمرني بحبّه وعطائه واهتمامه بأدقّ التّفاصيل التي تسعدني فيقدّمها لي فأستغني عن الدّنيا به، فالحياة في كنفه أمن وأمان وكأنّ الله وضعه في حياتي ليغيّر مجراها تمامًا”.

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وختمت بالقول: “حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقني يا حبيبي وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسكًا بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك، مطمئنًا بأنّنا سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيّمين بحبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم في مستقرّ رحمته وبصدقك لم تخلف معي وعدًا أبدًا أحيا منتظرة لقائي بك وبكلّ الأحبّة في مستقرّ رحمة الله وكرمه سبحانه.. فراقك ليس وداعا يا حبيبي بل وعد بلقاء المحبّ لحبيبه.. حمدًا لله”.

نذكر أنّ الممثّل المصريّ، حسن يوسف، غادر عالمنا منذ أيّام قليلة عن عمر يناهز التّسعين عامًا.