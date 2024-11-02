أروى جودة تكشف سبب موافقتها على الظهور في "الفستان الأبيض"

خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة، أكدت الفنانة أروى جودة أن دورة المهرجان هذا العام شهدت تطورًا ملحوظًا، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان عملت على معالجة جوانب النقص في الدورات السابقة، مع زيادة الندوات وورش العمل.

تابعت: "إلى جانب استضافة شخصيات بارزة مثل إسعاد يونس ويسرا، ما يعكس اهتمام المهرجان بتعزيز التعليم والاحترافية في صناعة السينما، فضلًا عن التركيز على ترميم الأفلام القديمة، ما يساهم في الحفاظ على التراث السينمائي".

وكشفت أروى عن سبب موافقتها على المشاركة كضيفة شرف في فيلم "الفستان الأبيض"، مؤكدة أنه يحمل طابعًا نسائيًا قويًا، حيث عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الفيلم، مشيرة إلى أن صديقتها المخرجة جيلان عوف تضع جهدًا كبيرًا في كل ما يتعلق بالسينما، من إنتاج وتأليف وإخراج.

وأكدت أنها كانت متحمسة لتكون جزءًا من العمل عند تلقيها الدعوة للمشاركة في أحد المشاهد.

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