أمينة خليل تحسم مشاركتها في رمضان المقبل

حسمت الفنانة أمينة خليل امر مشاركتها في رمضان المقبل، حيث أكدت أنها بدات التحضير لمسلسلها الجديد "لام شمسية" الذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد السعدني.

أعربت أمينة عن حماسها للمسلسل، الذي يجمعها للمرة الرابعة بالمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم. مؤكدة أن العمل مع كريم الشناوي يمنحها شعوراً بالراحة والثقة، ما يسهم في تقديم أداء أفضل، وأنها متحمسة للبدء في تصوير المسلسل فور عودتها من المهرجان.

كما عبّرت أمينة عن سعادتها بالمشاركة كعضو في لجنة التحكيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة، مشيرة إلى أنها تتابع المهرجان منذ انطلاقه، وأن المهرجان شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، سواء في عدد الأنشطة والندوات أو في تنوعها، مما يجعله يقترب خطوة خطوة نحو العالمية، حيث أصبح وجهة فنية يجتمع فيها النجوم من مختلف دول العالم.

كما أثنت أمينة على الورش الفنية والندوات التي أقيمت خلال أيام المهرجان، معتبرة أنها تشكل فرصة قيمة للمواهب الشابة للتعلم واكتساب الخبرات، خاصة من النجوم المخضرمين مثل إسعاد يونس ومحمود حميدة.

وأوضحت أن هذا التفاعل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الأفكار بين صناع السينما والمشاركين، وهو ما يعزز من قوة المهرجان ويزيد من تفاعل الجمهور والمشاركين على حد سواء.

قد يهمك أيضــــاً:

أمينة خليل تكشف بداياتها الفنية وصعوبات دورها في "شقو"

منة شلبي وأمينة خليل بلجنة تحكيم مهرجان الجونة