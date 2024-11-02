شيرين عبدالوهاب تكشف عن شروطها لتعود إلى التمثيل

احتفلت المطربة شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية بدخولها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد استمرار تحقيقها الأعلى استماعًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتاليا، بداية من 16 مارس 2024.

وكشفت المطربة شيرين عبدالوهاب عن رغبتها فى العودة للتمثيل مرة أخرى، بعد تقديمها فيلم ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي، وهو أول عمل لها، وتلاه مسلسل طريقي وكان من بطولتها، لافتة إلى أنّها ترغب فى العودة ولكن من خلال شخصيات تحلم بتجسيدها وهي الشخصية الصعيدية أو الريفية، قائلة: «أنا نفسي أقدم دور صعب ومختلف عني زي شخصية فلاحة أو صيعيدية وأتعلم اللهجة والأهم أنه ميكونش ليها رحلة صعود»، وذلك خلال خاصية اللايف عبر حسابها الرسمي على «تيك توك».

كانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان «ابتسمت»، وتعاونت خلالها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، والتي تعد آخر أغاني ألبومها الجديد، حيث طرحت منه 7 أغنيات متنوعة، على طريقة السينجل بشكل متتالٍ.

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