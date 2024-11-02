عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة مغرم يا ليل

أشعل "الهضبة" عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

وشهد الحفل مشاركة النجم اللبناني الكبير راغب علامة الغناء مع عمرو دياب حيث قدما دويتو غنائيًا في أغنيتي "نور العين" و"مغرم يا ليل" في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام ورجال السياسة والاقتصاد.

كان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًّا، يوم الخميس الماضي، تزامناً مع ختام الدورة السابعة من "مهرجان الجونة السينمائي الدولي"، وذلك وسط حضور كثيف للفنانين الذين توافدوا الى المهرجان.

وكشف "الهضبة" خلال إحيائه الحفل السبب الذي دفعه لحذف أغانيه من حسابه الخاص في "إنستغرام"، حيث أكد أنه تعاقد مع شركة "سوني" الرقمية لتسويق أغانيه وأعماله بعد انتهاء تعاقده مع منصة "أنغامي"، قائلاً: "أنا مضيت مؤخراً مع سوني"، ومازح الجمهور بالقول: "اللي عايزني أمضيله يلا أنا مستعد دلوقت".

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