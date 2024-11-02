شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودي ترثى حسن يوسف: فراقك ليس وداعا يا حبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثت الفنانة الكبير شمس البارودي زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، معبرة عن حبها وتقديرها الشديد له بعد 52 عاما عاشتها برفقته.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على "فيس بوك"، "أحمد الله وأشكره وأرضي بقضائه سبحانه، وعزائى أنها دنيا فانية سنتركها حتما كل فى ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبه بإذن الله تعالى في جنات النعيم".

وأضافت، "حقا الفراق صعب بعد 52 عاما عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمرى 26 عاما وهو 38 أنضج منى عقلا وخبره فيغرقنى بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التى تسعدنى فيقدمها لى فاستغنى عن الدنيا به".

كما ذكرت شمس البارودي، "فالحياة في كنفه أمن وأمان وكأن الله وضعه في حياتى لغير مجراها تماما حبيبي يا حسن أنت معى في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقنى يا حبيبي وكما وعدتنى في آخر حديث لنا ممسك بيدى تضمها لصدرك وأنت علي فراش مرضك تطمني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى مستقر رحمته وبصدقك لم تخلف معى وعدا أبدا احيا منتظره لقايء بك وبكل الاحبه في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه ف فراقك ليس وداع ياحبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه حمدا لله".

وكان الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية كبيرة، وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور أسرته وأصدقائه المقربين، ومن المقرر أن تستقبل اليوم أسرته العزاء من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.