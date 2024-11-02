شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 6 شهور يناقش قضية العقارات لأول مرة بشكل لايت والعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي في أولى بطولاته المطلقة في الدراما، بعد عرض أول 4 حلقات من العمل حصريًا على منصة watch it الإلكترونية.

واهتم مسلسل 6 شهور منذ دقائقه الأولى بمناقشة قضية "العقارات" وشركات التسويق العقاري، التي تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وهي من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، فضلاً عن تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إلى جانب ذلك معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة "التارجت"، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت، إذ يعمل نور النبوي كخمدمة عملاء في البداية قبل أن يترك العمل، وينضم إلى شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات، يملكها مراد مكرم، ويبدأ في التنافس على تلك الوظيفة مع نور إيهاب.

وخلال عمله يقع بعدها نور النبوي في العديد من المواقف الغريبة والكوميدية مع العملاء، كما حدث خلال الحلقة الثالثة والرابعة من العمل مع الفنان علاء مرسي، بعدما اتفق معه على إمضاء العقد إذا فريقه فاز بالمباراة، ولكن في النهاية غلب الفريق، وتم نفل علاء مرسي إلى المستشفى.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.