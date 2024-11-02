شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم وموضوع مختلف.. أسباب جعلت 6 شهور في صدارة المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقة تلو الأخرى يحقق مسلسل 6 شهور حالة كبيرة من النجاح مع التفاعل الكبير مع حلقاته على منصة watch it، إذ تمكن من تقديم وجبة درامية مميزة على مدار الحلقات الأربع الماضية، ما خلق للمسلسل شعبية كبيرة، نظرًا لعدة أسباب نتعرض لها في السطور التالية.

مواقف مليئة بخفة الدم

كل حلقة تتعرض لمواقف مميزة حافلة بخفة الدم، وهو ما ظهر بمفاجأة من قبل سلوي محمد على لابنها نور النبوي ضمن الأحداث بزيارته في الشركة بحيلة زعمت فيها أنها جاءت تشتري فيلا من شركته للتسويق العقاري، وذلك من أجل مساعدة الابن الذى أخبرها أنه في موقف صعب مع ضرورة استقباله لأكثر من عميل في عدد اجتماعات معين، وبالتالي ذهبت الأم لمساعدته.

نور النبوي

اختيار نور النبوي في الدور وبعد الشعبية الكبيرة الذى حققها بفيلم الحريفة، كان به ذكاء شديد، نظراً لنجاحه خلال العام الجارى في السينما لينجح بالتوازي في الدراما مع المسلسل بصورة كبيرة.

الموضوع المختلف

ذكاء شديد لصناع العمل في تناول موضوع التسويق العقاري خاصة أن الجميع بات على دراية بالأمر مع الاتصالات الكثيرة التي تأتي لمواطنين بشأن اقناعهم بشراء وحدات سكنية، وهو ما جعل المشاهد يرغب في معرفة كواليس العاملين بهذا المجال.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.