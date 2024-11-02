شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وأبطال رقم سري من الكواليس قبل عرضه على dmc.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، المقرر عرضه قريبًا على شاشة قناة dmc، ضمن منافسات الموسم الشتوي، وننشر لكم صور تجمع أبطال العمل من الكواليس.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.



رامي الطمباري



عمرو وهبة



أحمد الرافعي



ناردين فرج



صدقي صخر وعمرو وهبة



لطفي عبود



أحمد الشامي



صدقي صخر من كواليس رقم سري



نادين



كواليس



ياسمين رئيس وصدقي صخر



صور من الكواليس



كواليس رقم سري



صدقي صخر



ياسمين رئيس من كواليس رقم سري



كواليس مسلسل رقم سري