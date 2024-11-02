شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره المشاهدات على watch it.. نجاح نور النبوى من السينما للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يعيشه الفنان نور النبوي حاليًا، وذلك من خلال مسلسل 6 شهور الذى يعرض حاليًا على منصة watch it، التي أعلنت أنه بات الأكثر مشاهدة على المنصة في مصر والخليج وجميع أنحاء العالم.

وهو ما دعم نجومية نور النبوي مؤخرًا في عام 2024 بعد نجاح فيلم الحريفة الذى تصدر الإيرادات في وقت سابق من العام متجاوزًا بفارق كبير كل الأفلام المعروضة معه آنذاك وتجاوز 73 مليون جنيه.

ليقدم بطولة مسلسل 6 شهور الذى يحقق نجاحًا ملموسًا بالتزامن مع عرضه توجه بتصدره حجم المشاهدات بعدما بات في الصدارة، ما عكس النجاح الكبير للعمل.

جدير بالذكر أن نور النبوي بدوره احتفى بهذا النجاح الأخير من خلال حسابه على موقع انستجرام ونشر صورة من منصة watch it وهي تحتفى بنجاح المسلسل.



نور النبوى على السوشيال ميديا

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.