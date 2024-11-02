شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بتحية حسن يوسف ومصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق 8 مساء غدٍ الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري بالعين السخنة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجوم درة وسوسن بدر والمخرج السنغالي موسي توريه، كما يهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي ويعرض فيلم تسجيلي عن مشوارهما الفني.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات منها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين، ويعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق .

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان إن فعاليات وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة حيث تعقد 11 صباح الإثنين المقبل ندوة تكريمية للفنانة درة ويعقبها 12 ظهرا ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر وبعدهما وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ 10 دقائق بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسي توريه.

وذكر أن الندوة الرئيسية للمهرجان سيشارك فيها عدد من كبار السينمائيين وتحمل عنوان الأفلام القصيرة جدًا بين شاشة العرض والمنصات الإلكترونية

ومن جانبه كشف السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن عدد أفلام مسابقتي المهرجان وصل الي 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية وقال : في مسابقة الـ5 دقائق وصل عدد الأفلام الي نحو 53 فيلم منها 18 تحريك و8 تسجيلي و27 روائي فيما وصل عدد أفلام مسابقة الـ 10 دقائق الي 26 فيلمًا منها 5 تحريك و2 تسجيلي و19 روائي.

وأضاف : أن فيلم الإفتتاح التسجيلي اليمني صنع في حضر موت من إخراج مجاهد عاسل وفؤاد بلعجم ومحمد باسمير ويسلط الضوء علي حرفة صناعة الحجول التقليدية في حضر موت ويتناول فيلم الإفتتاح الثاني وهو التركي الجزيرة للمخرج محمود طاش قصة فتاة صغيرة تعيش في قرية جافة وتفكر عائلتها في مغدرتها إذا إستمر العطش.

يشار الي أن المهرجان يستمر حتي 7 نوفمبر الجاري ويتضمن عدد من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا.