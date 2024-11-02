شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم "وش الصبح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، عن الانتهاء من تصوير فيلم "وش الصبح" للمخرج القدير عمر عبد العزيز، سيناريو: سيد محمود سلام.

وقد عبّر المخرج عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع المركز، مؤكدًا أن الفيلم يقدم قصة ملهمة لنموذج فريد من الإرادة والعزيمة، وتم تصوير الفيلم فى عدد من المواقع ما بين استديو الأهرام ومدينة السينما.

يروي الفيلم قصة إسراء عماد، أول مصورة سينمائية كفيفة في مصر والعالم العربي، والتي لم يمنعها فقدان بصرها عن تحقيق حلمها في مجال التصوير السينمائي، تعد إسراء مثالاً مشرفًا للتحدي والإصرار، ويعتز المركز القومي للسينما بتقديم الدعم لهذه الشخصية الرائدة وتسليط الضوء على إنجازاتها.

يشارك في الفيلم الدكتور عبد الرحمن شرف كمخرج منفذ، وأحمد فاضل كمساعد مخرج، ومديري التصوير مصطفى نبيل ومينا منيس، إلى جانب مهندس الصوت إسلام عبد السلام، ومهندس الديكور شادي العناني. مدير إنتاج د.جيهان إبراهيم وأحمد رفاعى.