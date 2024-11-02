بالتزامن مع اقتراب عرضه.. شاهدوا البوستر الرسمي لمسلسل ياسمين رئيس الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية وتنتظر عرض مسلسلها الجديد رقم سري خلال الأيام المقبلة، وبدأ الترويج للعمل وطرح البوسترات الرسمية والمنفردة الخاصة بالنجوم.

بوسترات مسلسل "رقم سري"

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طرحت الجهة المنتجة للعمل عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام البوستر الرسمي الخاص بالعمل، وظهر فيه الأبطال مجتمعين وتسيطر أجواء الغموض والارتباك على الأجواء، ذلك إلى جانب بوسترات منفردة لكل واحد من الأبطال المشاركين في العمل.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

المسلسل من بطولة كل من صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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ياسمين رئيس في مهرجان الجونة

خلال الساعات الماضية خطفت ياسمين رئيس الأنظار، وذلك بعدما ظهرت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، وذلك في أول ظهور رسمي لهما منذ زواجهما في مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن ياسمين رئيس شاركت في الدورة الماضية من المهرجان من خلال فيلم "الفستان الأبيض" وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، وضيوف الشرف أروى جودة، إنجي أبو السعود، ميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، الموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

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