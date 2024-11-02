بالفيديو - حنان ترك ترفض الإحتفال بـ "الهالوين"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المعتزلة حنان ترك مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تعطي الأشخاص الوافدين إلى منزلها ورقة كشفت فيها أنها لا تحتفل بـ "عيد الهالوين"، مرفقة برسالة شكر على هذه الخطوة وهي القدوم إلى منزلها.



وعلقت ترك على مقطع الفيديو قائلة :"أنا آسفة جداً، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، و مع ذلك، بما أنك أتيت وأضفت البهجة على عتبة بابي، لا أستطيع أن أقدم أي حلويات لعيد الهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء خاص معك غداً.