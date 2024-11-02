مي حريري تعتذر من اللبنانيين وهـ ـذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - جددت الفنانة اللبنانية مي حريري دعمها لبلدها لبنان الذي يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي.

في الفيديو، اعتذرت حريري من اللبنانيين لعدم تمكنها من مساعدتهم أو التواجد إلى جانبهم في لبنان حالياً بسبب ظروفها الصحية، قائلة: "الله كريم أوعى تفكروا ربنا ما رح يتركنا أبداً حسبي الله ونعمة الوكيل انشالله الأيام اللي جاية رح تكون أحلى".

وأعربت عن شعورها بالخجل لعدم قدرتها على التواجد على الأرض، موضحة: "أنا كتير بعتذر من نفسي خجلانة من حالي بس قدر أنا ما قادرة كون عالأرض كرمال ظروفي وصحتي. خليني قول صحتي هي الحقيقة، صحياً مني مرتاحة وانشالله يا رب الله يهونا على كل شعب لبنان وتقطع هالمرحلة على خير لأنو صدقوني ما في حدا لا كبير ولا صغير ولا انسان ما عم يتعذب بهيدا البلد حتى بكل شيء من كل النواحي الحمدالله منقول على كل شيء هيدا ابتلاء ورحمة".

واختتمت حريري كلماتها بالدعاء قائلة: "الله يرحم كل شهـ ـداء لبنان".