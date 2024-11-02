شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد شاروخان.. تعرف على معنى اسمه وحكاية نجوميته العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم الهندى شاروخان بعيد ميلاده الـ 59، إذ يعد أحد أهم أيقونات بوليود والسينما الهندية لشعبيتها الكبرى فهو خليفة أميتاب باتشان الذى استطاع السير على خطاه في تحقيق شهرة عالمية كبيرة.

ولد شاروخان في 2 نوفمبر من عام 1965، بـ نيودلهي، في الهند، ويعد فنانًا شاملاً، فهو ممثل وراقص ومنتج، كما أنه أيضًا رجل أعمال، بالإضافة إلى أنه مالك حقوق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز لرياضة الكريكت، وهو ما يعكس عقليته المميزة.

اسم النجم العالمى إلى ثلاثة أقسام، وهم شاه، روخ، خان، ويعني شاة: الملك، روخ: وجه، وخان: الملك، ويعتنق شاروخان الديانة الإسلامية الذى يعتز بها في حين زوجته هندوسية وقد قال في وقت سابق عن ذلك كلاً منا يعتز بدينه، ولا خلاف بسبب ذلك، كما أن الجيل الشاب مننا في إشارة للأبناء لا يشعر باختلافات بسبب الديانة تماماً.

هذا وقد حصل شاروخان على 93 جائزة عالمية، خلال مسيرة بدأها في أواخر الثمانينات بظهوره في بعض المسلسلات التلفزيونية الهندية، منها مسلسل (Fauji) الذى طرح عام 1988 ومسلسل (Dariya Dil) الذى طرح عام 1989 ثم بزغ نجمه بصورة كبيرة لينطلق كالسهم في السينما الهندية، من خلال فيلم ديوانا الذى طرح عام 1992، وقد حصل من خلال الدور على جائزة أفضل ممثل صاعد من احدى المهرجانات الهندية في وقتها.

لقب شاروخان بـ "بادشاه بوليوود" أي "ملك بوليوود" أو "الملك خان"، من قبل وسائل الإعلام الهندية، بسبب الشهرة التي اكتسبها على مدار مشواره الفني.