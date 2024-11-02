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ميرنا وليد - بيروت - قام النجم العالمي كولين فاريل بالركض مسافة 2 ميل ونصف الميل الأخيرة خلال مشاركته في ماراثون دبلن بينما كان يدفع صديقته إيما فوغارتي، التي تعاني من حالة جلدية نادرة، ليجتاز معها خط النهاية.
وكان نجم فيلم "The Penguin"، الذي عاد إلى موطنه في أيرلندا للمشاركة في الماراثون، يهدف إلى جمع الأموال لصالح مؤسسة DEBRA، وهي مؤسسة خيرية أيرلندية تدعم الأشخاص، مثل فوغارتي، الذين يعانون من حالة وراثية غير قابلة للشفاء و هي انحلال البشرة الفقاعي ، المعروف أيضًا باسم جلد الفراشة.
ووصل المبلغ الذي جمعه كولن إلى 800,000 دولار للمؤسسة الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة إنسانية مميزة.. كولين فاريل بخطة رائعة مع صديقته إيما فوغارتي لجمع رقم هائل من التبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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