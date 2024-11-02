ما علاقة رجل الدين بقرار إعتزال دلوعة الشاشة المصرية؟

ميرنا وليد - بيروت - "دلوعة السينما" شادية كانت تنشر الفرح والبهجة. أحبها المشاهدون لما تميزت من مواهب في الغناء والتمثيل. نجحت في السادسة عشرة من عمرها في مسابقة للمواهب، وقدمت حوالى 150 فيلماً، وأول ظهور لها كان في فيلم "أزهار وأشواك" إلى جانب الممثليتن هند رستم ومديحة يسري. كانت شادية على علاقة طيبة مع زملائها، ولم يصدر منها أي موقف مسيء تجاههم.

بعد اعتزالها الفن، وخلال لقاء مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، كشفت شادية أسباب اعتزالها، منها أن الفن رسالة وموهبة من الخالق، وأن قرار الاعتزال إتخذته بعد أدائها العمرة، حيث قابلت الشيخ الشعراوي بالصدفة، وطلبت منه أن يدعو لها بالتوبة. بعدها سافرت إلى الولايات المتحدة للخضوع لجراحة استئصال الثدي، وحين عادت قررت الإبتعاد عن الغناء، باستثناء الأغاني الدينية.

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