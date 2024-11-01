شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: مهرجان الجونة من أهم مهرجانات العالم وتم حجز 22 ألف تذكرة سينما والان مع تفاصيل الخبر

قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، خلال حفل ختام النسخة السابعة من مهرجان الجونة: "كنا نواجه خلال السنوات الماضية أقاويل عن المهرجان إنه مهرجان للنخبة، ومهرجان فساتين، برغم أنه من أول يوم وهو يعمل على الصناعة، وكان الفضل في ذلك لزميلي الناقد انتشال التميمي (المدير السابق للمهرجان)، الذي وضع أساس هذا المهرجان ونحن نكمل من بعده، ربما لم يستطع التواجد هذا العام معنا، لكنه مع بشرى كانا يعملان على العديد من الأمور داخل المهرجان".

وأضاف المدير التنفيذي للمهرجان: "العام الماضي قلنا في المؤتمر الصحفي إننا اهتممنا بالصناعة، لذلك سوف أتحدث بالأرقام، كان عدد الاعتمادات يصل إلى 800، هذا العام العدد وصل إلى 5 آلاف و500 طلب، كذلك عدد التذاكر هذا العام وصلنا إلى حجز 22 ألف تذكرة سينما، وفي الماركت شاركت معنا هذا العام 22 شركة من مصر والوطن العربي".

وقال منسي: "هذا المهرجان يمكن أن يكون واحد من أهم المهرجانات على مستوى العالم، لأن مصر تستحق ومدينة الجونة بها جميع الإمكانيات".

وأنهى منسى حديثه قائلا: "هذا العام هو أكثر عام وقفت فيه الدولة بجانبنا، وخاصة وزارة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر، كذلك الدعم الذي قدماه لنا المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وخاصة العام الماضي وإصرارهما على خروج المهرجان رغم الظروف المحيطة".