شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يعلن عرض أعمال الوثائقية على WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض أعمال الوثائقية على WATCH IT .

ومؤخرا، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه مجموعة متنوعة من الأعمال الوثائقية التي توثق جوانب من حرب السادس من أكتوبر 1973، احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.



وتسجل بعض بطولات الجيش المصري العظيم، على أن يبدأ عرضها على شاشة "الوثائقية" بدءا من يوم الأحد الخامس عشر من سبتمبر، وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2024.



وتتنوع تلك الأعمال بين الأفلام الوثائقية، والسلاسل الخاصة، التي أُنتجت للاحتفاء بمرور أكثر من نصف قرن على النصر المجيد، وتوثق معارك وعمليات عسكرية مهمة أسهمت في تكبيد العدو خسائر فادحة، وإعادة الأراضي المصرية المحتلة، ورفع العلم المصري فوقها عاليًا خفاقًا.



وتستعرض بعض الأعمال سير قادة النصر وبطولاتهم، وشهادات عدد من الضباط والجنود ممن كانوا على جبهة القتال، وتلقي الضوء كذلك على دور الفن المصري الداعم لبلاده، والموثق لانتصارات جيشه في تلك السنوات.

