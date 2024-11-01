مهرجان الجونة يمنح جائزة الإنجاز الإبداعى للفنانين اللبنانيين جوانا حاجى توما وخليل جريج

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قدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج، تقديراً لإسهاماتهما الاستثنائية في الفن المعاصر والسينما، وذلك خلال حفل ختام الدورة السابعة المقام حالياً بحضور كوكبة من نجوم الفن.

يُعرف الثنائي بأعمالهما الرائدة في مجالات السينما والتصوير الفوتوغرافي والتركيبات الفنية، حيث تتناول أعمالهما موضوعات معقدة تتعلق بالذاكرة والتاريخ والسرد القصصي. ومن بين أفلامهما البارزة "ذاكرة صندوق"، و"جمعية الصواريخ اللبنانية"، و"أريد أن أرى"، والتي حظيت بإشادة دولية في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين وتورونتو.

وقد ظهرت إبداعاتهما في معارض شهيرة حول العالم، مما عزز تأثيرهما على المشهد الفني والسينمائي العالمي. وقدمت الجائزة المخرجة ماريان خوري، التي أشادت برؤيتهما الفريدة ونهجهما التحويلي في السرد القصصي، مسلطة الضوء على استكشافهما المؤثر للسرديات التاريخية والذكريات الشخصية.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدى المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



مهرجان الجونة يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج



منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج



مهرجان الجونة يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين جوانا حاجي توما وخليل جريج