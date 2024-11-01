شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيلا هلال تقدم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، حفل ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالسلام الجمهوري، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما، وقدمت الحفل الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال والذي يشهد توزيع جوائز المهرجان للعام 2024، حيث رحبت بجمهور المهرجان.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدى المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



سيد رجب فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى



سيد رجب وسلوى محمد علي



حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى



سلوى محمد على فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى