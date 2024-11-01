فيلم الفتيات يبقين فتيات يفوز بجائزة FIPRESCI بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن جائزة FIPRESCI ، جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، حيث فاز بالجائزة فيلم "الفتيات يبقين فتيات" من إخراج شوتشي تالاتي.

أعضاء لجنة تحكيم فيبريسي FIPRESCI

فيلم الفتيات يبقين فتيات - الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان



تمنح لجنة تحكيم فيبريسي FIPRESCI الجائزة لواحد من الأعمال الأولى الطويلة من قارات آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية وتضم اللجنة.

أروى تاج الدين (مصر) | ناقدة سينمائية ومبرمجة معروفة بمقالاتها الثاقبة في منشورات مثل مجلة الفيلم، وفنون، ورصيف 22 وذات مصر. تعمل حاليًا كمبرمجة أفلام أوروبية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث تظهر شغفها بالأصوات السينمائية المتنوعة.

فرانسيسكو فيريرا (البرتغال) | صحفي وناقد سينمائي، ومبرمج ولد في لشبونة. نشرت مقالاته في كتالوجات مهرجانات أفلام ومجلات سينمائية دولية مثل كراسات السينما (فرنسا)، وفيلم كومنت (الولايات المتحدة) وسينما سكوب (كندا) وكايمان (اسبانيا). يعمل ناقدًا سينمائيًا مقيمًا في صحيفة إكسبريسو البرتغالية منذ عام 1998.

ليتيشيا ألاس (البرازيل) | صحفية وناقدة سينمائية برازيلية مقيمة في باريس منذ عام 2019. تخرجت من جامعة فلومينينسي الاتحادية في البرازيل، وجامعة باريس فانسين. تدرس النظرة الأوروبية للسينما في العالم الثالث، وعضو في الجمعية البرازيلية لنقاد السينما، ومصوتة في جوائز الغولدن غلوب، وتغطي مهرجانات سينمائية عالمية كبرى.



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سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام تعلن الفائزين بجوائز النسخة السابعة

وفي سياق متصل أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.



حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.





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