شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وشيكو يدعمان محمد كارتر زوج شيماء سيف بعد كشف مفاجأة بشأن تأخر إنجابهما والان مع تفاصيل الخبر

تصدر المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف التريند بعد نشر بوست على صفحته على إنستجرام بعد حديثه عن معاناته من مشكلة في الإنجاب، وعلق قائلاً: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها ايوة كده خسيتي يعني هاتخلفي".

وتابع: "وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًا بس النصيب والقدر خلها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله".



شيماء سيف وكارتر



محمد كارتر وشيماء سيف

وبمجرد نشر البوست انهالت التعليقات عليه من عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة روجينا وعلقت: ربنا يسعدكم ويحفظكم أخواتى اللى بحبهم من قلبي ربنا يراضيكوا من فضله، وقال الفنان شيكو: "بحبكم إنتوا الاتنين أوى، وعلق الإعلامى رامى رضوان قائلاً: ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم ويرزقكم من أوسع أبوابه كل اللي تتمنوه بحبكم".