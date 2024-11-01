تارا عماد تنضم لأبطال فيلم "لأول مرة" مع عمر الشناوي

انضمت الفنانة تارا عماد إلى فيلم لأول مرة وهو العمل الذى تشارك فيه إلى جانب الفنان عمر الشناوي، وقد بدأ تصوير الفيلم مؤخراً على أن يتم عرضه خلال الآونة المقبلة.

وتدور أحداثه حول قصة رومانسية، وهو العمل الذى يأتي بعدما نجح الشناوي خلال عام 2024 بأكثر من عمل منها مسلسل الوصفة السحرية الذى قدم بطولته مع شيري عادل وفى رمضان الماضى شارك بمسلسل الحشاشين.

فى حين تعد آخر أعمال تارا عماد خلال شهر رمضان الماضى مسلسل جودر في رمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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