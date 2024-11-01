هاني شاكر يكشف عن أمنيته التي لم تتحقق

في تصريحات له على هامش حفله في "مهرجان الموسيقى العربية"، كشف الفنان هاني شاكر عن أمنيته التي لم يستطع تحقيقها في مشواره الفني، كما تحدّث عن تحضيرات ألبومه الأخير "يا ويل حالي"، وهو أول ألبوم يتضمن أغاني باللهجتين اللبنانية والخليجية.

وقال شاكر إنه كان يتمنى تقديم ديو غنائي مع الفنانتين شادية ووردة؛ لأنهما المفضلتان له، موضحاً: "وردة وشادية مش هيجي زيهم تاني".

وبشأن التحضيرات لألبومه الأخير "يا ويل حالي"، قال شاكر: "المشروع مكنش صعب واتعلّمت اللهجة اللبنانية والخليجية من أصدقاء مقرّبين ليا والحمد لله عرفت أقدّم الألبوم بشكل أنا راضي عنه وكان فيه تنوع".

وعن اتجاه الفنانين لطرح أغانٍ "سينغل" بدلاً من تقديم ألبوم كامل بسبب التكلفة الإنتاجية العالية، أبدى هاني شاكر رأيه قائلاً: "طرحت أكتر من أغنية قريب على طريقة السينغل لكن هيفضل بريق الألبوم أفضل والناس زمان كانت بتحفظ الألبوم زي الكتاب".

واختتم هاني شاكر بالحديث عن علاقته بالسوشيال ميديا، حيث قال: "أنا مليش في السوشيال ميديا كتير لكن زوجتي بتابع ردود الأفعال وبتقولي لو في ملحوظة، والناس لو استغلت السوشيال ميديا صح هضيف لرصيدك الفني لكن لو عملت أي حاجة عشان التريند هيضرّك".

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