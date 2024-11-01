شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر مسلسل رقم سرى وعرضه قريبًا على dmc والان مع تفاصيل الخبر

طرحت قناة دى إم سى بوستر مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشتها.



بوستر مسلسل رقم سرى

وتجسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية موظفة فى بنك خلال أحداث مسلسل رقم سرى، الذى تواصل تصويره حاليًا للعرض على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال موسم الأوف سيزون، ويعد رقم سرى الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، أحمد الشامى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.